Merkez Bankası Başkanı Ağbal MÜSİAD ile görüştü

Fiyat artışları konusunda sivil toplum örgütleriyle görüşmeye devam eden Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetimini ziyaret etti.



Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdurrahman Kaan, “Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ile bir araya gelerek ekonomideki son gelişmeleri istişare ettik. Kalıcı fiyat istikrarı için önerilerimizi paylaştık. MÜSİAD olarak 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi ile üreten ve büyüyen Türkiye yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.