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Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'güven veren politika' vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bankanın blog sayfasında, bugüne kadar atılan adımları ve önümüzdeki döneme dair mesajlarını paylaştı. Ağbal, "Güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bankanın blog sayfasında yeni açıklamalarda bulundu.

Ağbal, güven veren  bir para politikası uygulayarak fiyat istikrarını amacına ulaşmanın en  önemli öncelikleri olduğunu belirterek, "Temel görevimiz olan fiyat  istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek" dedi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın internet blogunda yayımlanan "'Kalıcı fiyat istikrarı' için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısında şunları aktardı:

"Toplumu bir arada tutan yegane unsur olan güven  güçlü bir  ekonominin de temelini oluşturur. Güven duyulan bir ekonomide  beklentiler iyileşir, yatırım ve istihdam artar, toplum refaha kavuşur.

Güven, ekonomi yönetiminin temel kurumlarından biri olan merkez  bankaları için de büyük önem taşır. Para politikasına güven  duyulduğunda daha etkin olur, beklentileri iyileştirme gücü artar. Bu  çerçevede, bir merkez bankasının amacına ulaşmak için atması gereken  ilk adım ekonomik aktörlerin para politikasına güvenmesini  sağlamaktır. Görevini başarıyla yerine getiren bir merkez bankası  istikrarlı ve üretken bir ekonominin kapısını açar. Kısacası güven  veren, fiyat istikrarına odaklanan bir para politikası uzun vadede  toplumsal refahın anahtarlarından biridir.

Önceliğimiz kalıcı fiyat istikrarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli  önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu  kalıcı hale getirmek. Güven veren bir para politikası uygulayarak bu  amaca ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kalıcı fiyat istikrarı  sürdürülebilir büyüme için,  toplumun refahı için, daha adil gelir dağılımı için ve daha fazla  istihdam için bir ön koşuldur. Amacımıza ulaştığımızda paramız hak  ettiği değere kavuşacak  üretenler, emek verenler, ekonomiye can  verenler kazanacak. Böylece, geleceğe güvenle baktığımız, daha çok  ürettiğimiz, daha çok kazandığımız, güçlü ve istikrarlı ekonomiyi tam  anlamıyla pekiştirmiş olacağız.

Güven veren bir para politikasının, kalıcı fiyat istikrarını ve  uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak  yeni bir yola çıktık. Kasım ayı başından itibaren para politikasında  güven inşa etmeyi amaçlayan bir paradigma değişimine gittik. Merkez Bankası Başkanlığına geldiğim günden bu yana attığımız tüm adımlar,  para politikasındaki bu paradigma değişimini desteklemek ve güven  tesis etmek amacıyla atıldı. Tüm bu adımlarla tek bir amaca ulaşmayı  hedefliyoruz: Kalıcı fiyat istikrarı.
Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar pek çok önemli adım attık.

Yolumuza öncelikle fiyat istikrarı amacına ve enflasyon  hedeflemesi rejimine bağlılığımızı vurgulayarak başladık. Para  politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik  ilkeleri çerçevesinde iletişimi güçlendirme taahhüdü verdik.

Ardından Kasım1 ve Aralık2 ayında aldığımız kararlarla enflasyona  yönelik riskler nedeniyle güçlü bir parasal sıkılaşma yaptık. Bunu  yaparken, para politikasında daha sade bir operasyonel çerçeveye  geçtik ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli  repo faiz oranı üzerinden yapılacağını kamuoyuna duyurduk. 

 

Sıkı duruşu %5 hedefini elde edene kadar sürdüreceğiz; hukuk ve ekonomi reformu beklentiler kanalıyla dezenflasyona destek verir

 Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir  müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini  belirterek sözle yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız  açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde  faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın mümkün görünmediğini  belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde güçlendirdik.

Bu dönemde ayrıca, şeffaflık, hesap verebilirlik ve  öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde adımlar attık. Örneğin, Ocak  ayının başından itibaren swap verilerini internet sitemizde  yayımlamaya başladık. Şeffaflığı artırma yolundaki bu hamlemizi Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu haftalık olarak  yayımlamaya başlayarak devam ettirdik. Ayrıca, para politikasının  tepki fonksiyonunu hangi koşullarda, ne yönde, hangi stratejik  ölçütler ve göstergeleri esas alarak uygulayacağımızı da kamuoyu ile  açık ve net bir şekilde paylaştık. Bu kapsamda yüzde 5 enflasyon  hedefine ulaşana kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası  ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzeyi güçlü bir  dezenflasyonist denge gözeterek oluşturacağımızı ve bu dengeyi sürekli  koruyacağımızı ifade ettik.

Serbest döviz kuru rejimine bağlılığımızı teyit ettik. Kurların  düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi  yapmayacağımızı duyurduk.

Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla  fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.

2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini  hedefliyoruz  ancak bu konudaki risklerin de farkındayız. Bu nedenle  sıkı para politikamızı sürdürürken bir yandan da tüm paydaşlarımızı  içeren etkin bir iletişim yaklaşımı ile politikalarımızın etkisini  artırmayı hedefleyeceğiz. Para politikasındaki sıkı duruşu, yüzde 5  hedefini elde edene kadar sürdüreceğiz. Hedefe ulaşmakla da  yetinmeyecek, enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için  gerekeni yapacağız. Özetle, bu stratejimizin geçici değil, orta vadeli  bir strateji olduğunu ve hedeflerimize ulaşana kadar kararlılıkla  uygulanacağının altını çizmek isteriz.
    Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt  içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte  döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar  oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde  kamuoyu ile paylaşacağız.
    Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda  toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu  yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı  sağlayacaktır.
    Mali disiplinin kararlı bir şekilde sürdürülmesi büyük önem  taşırken, hukuk ve ekonomi alanındaki yapısal reformların da  beklentiler yoluyla dezenflasyona destek vereceğini düşünüyoruz.
    Diğer yandan, dezenflasyon sürecine genel kamuoyunun vereceği  desteğin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplumda fiyat istikrarı  bilincinin oluşması bizim için çok kritik. İş dünyası temsilcileri,  sivil toplum örgütleri, ekonomistler, akademisyenler gibi  paydaşlarımızla iletişimimizi artırarak toplumda fiyat istikrarı  bilinci oluşmasına gayret ediyoruz. Bu çerçevede, son dönemde iş  dünyası temsilcilerinin yaptıkları destek açıklamalarını çok  önemsiyoruz.
    Yakın dönemde iletişim politikasının öncelikli hedeflerinden biri,  fiyat istikrarının öneminin ve bu doğrultuda uygulanan politikaların  tüm paydaşlara anlatılması ve enflasyonla mücadele konusunda toplumsal  bir farkındalık yaratılması olacak. Bu kapsamda tüm iletişim  araçlarını bütüncül bir yaklaşımla kullanacağımız ve tüm paydaşlara  ulaşan kapsamlı bir iletişim planı hazırlıyoruz.
    Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’te yüzde 5 enflasyon  hedefimize ulaşmak için toplumun her bir ferdinin bizlere desteği çok  önemli.
    Bundan sonra da Merkez Bankası uygulamakta olduğu doğru  politikaları devam ettirerek tüm ekonomik aktörlerin güvenini kazanmak  için çalışacak, böylece kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak toplumsal  refaha eşsiz bir katkı sağlayacak.
    Kalıcı fiyat istikrarı, ekonomimize inanan, güvenen insanları  koruyacak  paramızı hak ettiği değere kavuşturacak ve bunun sonucunda  da hepimiz geleceğe güvenle bakacağız. Bunu başaracağımıza  inanıyorum."