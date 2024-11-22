Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul Sanayi Odası'nın kasım toplantısına katılacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısına katılacak.
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) kasım ayı toplantısı “Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi” gündemiyle gerçekleştirilecek.
28 Kasım’daki toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katılacak.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Merkez Bankası Karahan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.