Merkez Bankası Başkanı Karahan ABD yolcusu: Kritik oturumda konuşma yapacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, IIF tarafından Washington DC'de düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'na katılacak. Karahan'ın katılacağı oturum 'Merkez Bankacılarının Değişen Küresel Likidite Koşulları Ortasındaki İkilemleri' başlığını taşıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları ile birlikte Washington DC'de düzenlenen Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Küresel Görünüm Forumu çerçevesinde bir oturuma katılacak.
IIF tarafından 23 Nisan tarihinde gerçekleştirecek Forum'un açılış konuşmasını IIF Başkanı Tim Adams yapacak.
Karahan'ın katılacağı "Merkez Bankacılarının Değişen Küresel Likidite Koşulları Ortasındaki İkilemleri" başlıklı oturum ise TSI 22.15'te başlayacak.
Oturum, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve gelişen piyasalarda merkez bankacılarının hızla değişen küresel finansal koşullarla başa çıkarken enflasyon hedeflerine ulaşmalarına ilişkin içgörülerini ve bakış açılarını sunacak.
IIF Genel Müdürü ve Başekonomisti Marcello Estevão'nun moderatörlüğünü yapacağı oturuma, Karahan dışında ECB Yönetim Kurulu Üyesi Philip Lane ve Arjantin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vladimir Werning katılacak.