Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan 2025 için faiz ve enflasyon mesajı! Enflasyon hedefi de açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün Eskişehir'de 'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm' başlığıyla sunum yaptı.

Karahan sunumunda, ilk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engellediklerini belirterek Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyonu tesis ettiklerini dile getirdi.

Karahan, "Sene sonunda enflasyonun yüzde 21’e gerilemesini hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

'Faiz yükü 7 milyar dolar azaldı'

Karahan, risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükünün yıllık 7 milyar dolar azaldığını, dış finansmana erişimin kolaylaştığını kaydetti. Karahan, kaynak girişi artarken faiz maliyetinin azaldığını dile getirdi.

Karahan, reeskont kredisi kullanımının başta KOBİ’ler olmak üzere genele yayılarak arttığını, maliye politikasının artan eşgüdümünün de sürece önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Faiz mesajı verdi

Karahan şunları kaydetti: "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."