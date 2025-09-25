Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: Ara hedefte sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi. Burada Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin önemli bir sunum gerçekleştiren Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını söyledi.
ABD'de yatırımcılarla görüşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, sunumunda enflasyon, para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini, bunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ayrıca Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen makroekonomik çerçevenin de dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.
Ara hedefte sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak
Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan, enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin ise dezenflasyonun devam edeceğini gösterdiğini belirtti.
Faiz kararlarında ihtiyatlı yaklaşım
Politika faizine ilişkin adımların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini söyleyen Karahan, kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir anlayışla alınacağını kaydetti.
Aylık hizmet enflasyonunda artış beklentisi
Karahan, okula dönüş döneminin etkisiyle aylık hizmet enflasyonunda artış beklendiğini de dile getirdi. TCMB Başkanı ayrıca sıkı para politikası duruşunun rezervleri de desteklediğinin altını çizdi.