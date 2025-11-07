Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz açıklaması: Durmayı gerektirecek bir bozulma görmedik

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında ekim ayındaki 100 baz puanlık faiz indirimi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan açıklamasında faiz indirimlerini durmayı gerektirecek bir bozulma göremediklerini ancak adım büyüklüğünde değişiklik yaptıklarını söyledi.

Enflasyon görünümü bozulduğunda para politikasının tekrar kalibre edilmesi gerektiğini söyleyen Karahan bunun faiz indirimlerini durdurma ya da büyüklüğünü azaltma yoluyla yapılabileceğini belirtti.

Karahan açıklamasında "Faiz indirimlerini durmayı gerektirecek bir bozulma görmedik. Ama yine de önümüzdeki aylarda ikincil etkiler de olabileceği için bu riskleri göz önünde bulundurarak adım büyüklüğünü küçülttük" dedi.

Karahan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ayında enflasyon piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde geldi. Bu da çok karamsar bir hava oluşmasına neden oldu. Aslında eylül ayı fiyat gelişmelerinin detaylarına baktığımızda bu daha çok gıda ve eğitim kaynaklıydı. Ana eğilim de bir miktar bozulmuştu ama dezenflasyon durdu denecek seviyede değildi. Gıdadaki arz yönlü unsurların etkisi ekim ayında da devam etti. Bir de mevsimsel olarak giyim enflasyonu her sene ekim ayında etkili oluyor.

Olumlu tarafta ise kira enflasyonu öne çıkıyor. Kira enflasyonu bir süredir yüzde 4 ve üzerinde seyrediyordu. Son bir kaç aylık veride yüzde 4'ün altına geldiğini görüyoruz. Hizmet enflasyonu düşmeye devam edecek.

Enflasyonda yüzde 2 civarında bir katılık olduğunu söyleyebiliriz. Yani dezenflasyonda durmadan ziyade aslında bir yavaşlama söz konusu.

'Daha fazlası gerekirse yapmaya hazırız'

Enflasyon görünümü bozulduğunda para politikasının tekrar kalibre edilmesi gerekiyor. Bu da aslında faiz politikasının yukarı kayması demek. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir tanesi faiz indirimlerine ara vermek ve bir süre durmak. Bir diğer yol da indirimlerin büyüklüğünü azaltmak. Bunlardan hangisinin doğru olduğu biraz daha bozulmanın detaylarına ve şiddetine bağlı.

Bu detaylarda durmayı gerektirecek bir bozulma görmedik. Ama yine de önümüzdeki aylarda ikincil etkiler de olabileceği için bu riskleri göz önünde bulundurarak adım büyüklüğünü küçülttük. Yani özetle para politikasında bir sıkılaşma yapmış olduk ya da yeniden bir kalibrasyon yapmış olduk. Tabii daha fazlası gerekirse bunu da yapmaya hazırız."