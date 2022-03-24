Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda atalet olmaz

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk yatırımcı toplantısında enflasyonda geçici unsurlar devreden kalkınca Merkez Bankası politikası ile birlikte belirlenilen patikaya evrileceğini söyleyerek “Enflasyonla ilgili kaygılarımız var tabii; enflasyonda ataletin olmadığını, olmayacağını düşünüyoruz, çalışmalarımız bunu gösteriyor” diye konuştu.

Toplantıya katılan analistler Merkez Bankası’nı, çok iyimser bulurken sorularda enflasyonda 90’lı yıllara benzediğine dikkat çektiler. Kavcıoğlu, ise 90’lı yıllarda Merkez Bankası’nın kamu açığını finanse eden bir yapısı olduğunu şu anda ise öyle bir durumun yaşanmadığını ve enflasyondaki seyrin 90’lı yıllara benzemediğini kaydetti.

Bu yılın ilk toplantısında Başkan Kavcıoğlu ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman ile TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Orhun Sevinç analistlere sunum yaptı ve soruları yanıtladı. Toplantıda, Kavcıoğlu, enflasyonda, geçici olarak nitelendirdikleri emtia, enerji gibi riskler olumluya döndüğünde düşüş yaşanacağını düşündüklerini belirtirken Duman da enflasyonun yılsonuna doğru azalacağını ve seneye de tek haneye doğru yakınsayacağını vurguladı.

ENFLASYON

Yine sık sık PPK metinlerinde de yer verildiği gibi Kavcıoğlu, baz etkilerin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını belirtti. Kavcıoğlu, son dönemde ÜFE-TÜFE makasının ham verilerin ima ettiğinden daha düşük olduğunu kaydederek “Yönetilen/yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Petrol fiyatları yüksek oynaklık göstermekte; TÜFE üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkileri de izleniyor. Temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin etkisi şubatta TÜFE'ye yansıdı, martta da etki devam edecek. Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarında gözlenen fiyat artışları tüm dünyada enflasyon üzerinde belirleyici olmakta” dedi.

Uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükselişin yansımalarının Türkiye'de de gözlendiğini kaydeden Kavcıoğlu, olası arz problemlerinin önümüzdeki dönem için gıda fiyatları üzerinde risk teşkil ettiğini ve TCMB olarak yüksek küresel enflasyonun etkilerini yakından izlediklerini dile getirdi.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Katılımcılardan edinilen bilgiye göre Merkez Bankası yüzde 60’ı aşması ve kurun yukarı çıkması ihtimalinde ise 80’leri aşması beklenen enflasyon karşısında para politikasında bir değişiklik öngörmüyor.

KKM

Kur korumalı TL mevduatın enflasyona da olumlu yansıyacağını söyleyen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, firmaların, tercihlerini liralaşma politikamızla beraber KKM'de TL'den yana kullanacakları konusunda şüpheleri olmadığını dile getirdi. Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Liralaşma bundan sonraki dönemde de sürecek, TCMB tüm politika araçlarını kullanmaya devam edecek, herhangi bir politika araçlarımıza yönelik bir sınırlamamız yok. KKM talepleri süreklilik arz ediyor, çok büyük politika değişikliği düşünmüyoruz ancak süreç içinde farklı şeyler olursa TCMB'nin proaktif karar alma şansı var.”

CARİ DENGE

Son PPK metninde cari fazla beklentisini sürdürülebilir cari dengeye çeviren Merkez Bankası’nın ardından toplantıda Kavcıoğlu, cari dengeye ilişkin beklentilerdeki sapmanın tamamen enerji fiyatlarındaki yüksek artışlardan kaynaklandığını dile getirdi. Kavcıoğlu, “İhracattaki güçlü seyirde son dönemde bölgesel farklılıklarla birlikte güçlü seyrini sürdürüyor. Dış ticaretteki reel dengelenme devam ediyor. Yakın dönemde turizm gelirleri üzerinde bölgesel çatışma kaynaklı riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde. AB ve petrol ihraç eden ülkelerden gelebilecek turizm gelirleri telafi edebilir. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmektedir. 2022'de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.” dedi. Kavcıoğlu, bölgesel çatışmadan dolayı Rusya'ya ihracat yarıya yakın düştüğü Ukrayna'ya ise sıfırlandığı bilgisini de verdi.

REZERVLER

Son bir yıldır geliştirdikleri proaktif rezerv yönetim stratejilerini son aylarda çeşitlendirdiklerini söyleyen Kavcıoğlu, TCMB’nin kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Kavcıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye enerji talep eden bir ülke ve kamunun ödemelerini TCMB karşılıyor, bu da TCMB'nin rezervlerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Rezervler son dönemde istikrarlı seyir izlemekte.”

KREDİLER

Kavcıoğlu, bireysel kredilerin daha ılımlı büyüme sergilemesinin enflasyon görünümü ve dış denge üzerindeki riskleri sınırlamak açısından önemli olduğuna dikkat çekerek “Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz” dedi.