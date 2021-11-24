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Merkez Bankası, BDDK ve bankalarla bir araya geliyor

Piyasada yaşanan sert dalgalanmaların ardından Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla yarın bir araya geliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Lirasında sert kayıpların yaşandığı kritik süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri yarın bir araya gelecek. Öğleden sonra planlanan toplantıda  durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.

 

 

 

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