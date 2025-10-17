Merkez Bankası, BKM’de suç şüphesi tespit etti: Suç duyurusunda bulunuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) yürütülen denetim sürecinde suç şüphesi içeren bulgulara rastlanmasının ardından, konuyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdığını duyurdu.

TCMB’den yapılan basın duyurusunda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında BKM’nin hissedarı olan Merkez Bankası’nın, belirli dönemlerde söz konusu kuruluşta denetim faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Bu çerçevede, TCMB Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2024 tarihinde başlatılan denetim süreci sonucunda hazırlanan İnceleme Raporu’nda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine 6 Aralık 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Halktv'den İsmail Saymaz'ın yazısına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BKM'de ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla operasyon düzenlendi ve Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un aralarında olduğu sekiz kişi tutuklandı.