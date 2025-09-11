Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Piyasaların beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Eylül ayı faiz kararını açıklayacak.

Mart ayından bu yana ilk faiz indirimini, temmuz ayında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekerek gerçekleştiren TCMB 'nin eylül ayında da faiz indirimini sürdürmesi bekleniyor.

200 baz puan indirim beklentisi

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, güçlü ekonomik büyüme ve beklenenden yüksek gelen son enflasyon verilerini işaret ederek Merkez'in 200 baz puanlık bir indirim yapacağını öngörürüken, JP Morgan ise bugün açıklanacak faiz indiriminin önceki tahminlerin altında olacağını tahmin etti.

Bloomberg ise ülke gündemindeki son siyasi gelişmelere işaret ederek siyasi istikrarsızlığın, yatırımcıların beklentileri üzerinde etkili olduğunu, Türk hisse senetleri ve lira cinsi tahvillerde satış dalgasınının tetiklendiğini ve bunun da risk primlerini artırdığını ifade etti.

AA Finans'ın 26 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette de eylül ayı için 200 baz puan indirim beklentisi öne çıktı.

Reuters'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği ve yıl sonu itibarıyla yüzde 36'ya ineceği tahmin ediliyor.

Faiz ve enflasyon beklentileri nasıl?

Politika faizi başta, mevduat faizleri ve kredi faizleri olmak üzere borçlanmanın maliyetine etki ederek günlük hayatı yönlendiriyor. Enflasyon hedefine yaklaşıldığında, merkez bankaları faiz oranlarını sabit tutabiliyor veya düşürebiliyor. Bunun amacı harcamaları ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek.

TÜİK verilerine göre ağustosta enflasyon yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon 32,95 olmuştu, ENAG'a göre ise ağustos ayında yüzde 3,23 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 65,49 olarak gerçekleşmişti.

TCMB'nin anketinde politika faizinin eylülde yüzde 40,90'a, ekimde yüzde 38,60'a ve aralıktaki son toplantıda yüzde 36,16'ya indirileceği öngörülüyor.