Merkez Bankası, DİBS alım ihalelerini sürdürüyor: 6 devlet tahvili için teklif almaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tahvil piyasasında likiditeyi artırmak ve piyasa işleyişini güçlendirmek amacıyla altı farklı devlet iç borçlanma senedi (DİBS) için alım ihalesi açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin koordineli olarak yürüttüğü bu adım, geçtiğimiz hafta yapılan TLREF tahvil ihalelerinin devamı niteliğinde.

Alım ihalesi açılan tahvillerin ISIN kodları TRT120826T16, TRT170528T12, TRT060928T11, TRT08128T15, TRT061228T16 ve TRT051033T12 olarak duyuruldu. TCMB'nin her bir tahvil için belirlediği ihale miktarı 1 milyar TL seviyesinde olup, teklifler bugün saat 13.30’a kadar alınacak.

Konuya ilişkin ForInvest Haber’e bilgi veren kaynaklar, ekonomi yönetiminin tahvil piyasasının işleyişini desteklemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve son bir hafta içinde likiditenin artırılmasına odaklandığını belirtti. Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen ihalelerde üç TLREF tahvili için benzer bir adım atılmıştı.

TCMB'nin bu hamlesi, tahvil piyasasında likiditeyi artırarak Türk lirası varlıklara yönelik yatırımcı ilgisini güçlendirmeyi hedefliyor.