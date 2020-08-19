Merkez Bankası dolar kuru: Serbest piyasada dolar ne kadar?

19 Ağustos 2020

Vatandaşlar Merkez Bankası dolar kuru ve serbest piyasada dolar ne kadar merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Ağustos Salı günü saat 15.30'da döviz kurları belirlendi.

Merkez Bankası dolar kuru

TCMB döviz kuruna göre; ABD dolarının alışı 7.3679 liradan, satışı ise 7.3812 liradan yapılıyor.

Serbest piyasada dolar kuru

Serbest piyasada dolar kuruna bakıldığında İstanbul'da ABD dolarının alışı 7.3940 liradan, satışı ise 7.36407 liradan yapılıyor. Ankara'da ise alışı 7.3640 liradan, satışı 7.4440 liradan yapılıyor.

BIST endeksi arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6,26 puan artarak 1.092,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.084,47, en yüksek 1.100,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 1.092,46 puandan tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının gerilimi artırmasıyla günü düşüşle tamaladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 azalarak 367,18 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.938,06 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 0,30 düşüşle 12,881,76 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,83’lük düşüşle 6.076,32 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,52 değer kaybederek 19.845,61 puana geriledi. Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,54’lük yükselerek 1,193 seviyelerinde işlem gördü.