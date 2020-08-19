Merkez Bankası döviz kurları: Döviz kurunda son durum
Döviz kurları yatırımcılar tarafından son dönemde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Dolar ve euroda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle dolar ve euro tarihi rekora tekrar yaklaştı. Peki Merkez Bankası döviz kurlarında son durum ne?
Son dönemde döviz kurunda dalgalanmalar yaşanıyor. Dolar ve euro tarihi seviyelerine yaklaşırken, Merkez Bankası (TCMB) önlemler alarak döviz kurundaki artışın önüne geçmeye çalışıyor.
18 Ağustos Salı günü Merkez Bankası döviz kurlarına bakıldığında ABD doları 7.3812 TL, euro 8.7836 TL, Avustralya doları 5.3502 TL, Danimarka kronu 1.1814 TL, İngiliz sterlini 9.7344 TL, İsviçre frangı 8.1732 TL, İsveç kronu 0.85466 TL, Kanada doları 5.6131 TL, Kuveyt dinarı 24.2899 TL, Norveç kronu 0.83775 TL, Suudi Arabistan riyali 1.9681 TL, Japon yeni 7.0105 TL, Bulgar levası 4.5161 TL, Rumen leyi 1.8269 TL, Rus rublesi 0.10134 TL, İran riyali 0.01767 TL, Çin yuanı 1.0719 TL, Pakistan rupisi 0.04406 TL, Katar riyali 2.0384 TL oldu.
19 Ağustos döviz kuru
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 8,8120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olmuştu.