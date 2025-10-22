Merkez Bankası duyurdu: Yeni paralar bugün tedavüle çıkıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarıldığını duyurdu.
TCMB, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların bugün itibarıyla tedavüle gireceğini açıkladı.
Resmî Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, yeni 20 TL’lik banknotların mevcut seriden farkı yalnızca üzerindeki imzalar olacak. Yeni tertipte, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor.
Banknotların boyut, renk, ön ve arka yüz kompozisyonu ile genel nitelikleri önceki tertiplerle tamamen aynı kalacak.
Yeni tertip banknotlar, mevcut 20 TL’lerle birlikte tedavülde olacak ve piyasada eş zamanlı olarak kullanılabilecek.