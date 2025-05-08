Merkez Bankası emanet aldığı altınları iade etti

Recep ERÇİN

Merkez Bankası’nın ne kadar altını var? Dönem dönem gündeme gelen bu sorunun yanıtı Merkez Bankası’nın faaliyet raporlarında. 2024 yılı faaliyet raporuna göre Merkez Bankası’nın aktifinde 766 ton altın bulunuyor. Merkez’in kasasında 2,8 ton da standart dışı altın var. Merkez Bankası bilançosunda Hazine’ye ait 61 ton altın varlığı söz konusu. Manşet verilere bakıldığında Merkez Bankası’nın altın varlığının azaldığı görülüyor.

Karahan: 2024’te altın satışı yapmadık

Bu değişim TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da gündeme geldi. Milletvekillerinin konuya ilişkin sorusu üzerine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “2024 yılında yurt içi ya da yurt dışında altın satışı yapmadık. Bunu zaten 2024 yıllık faaliyet raporumuzda da görebilirsiniz” dedi.

Merkez Bankası’nın sahipliğindeki altın miktarının 50 ton arttığına işaret eden Karahan, “Şimdi, neden böyle bir azalma haberi söz konusu? Çünkü bizim likidite yönetimi amacıyla daha önce yaptığımız SWAP’lar vardı yani bize ait olmayan ama bizde duran karşılığında TL verdiğimiz. Geçen sene bu işlemleri biz kapattık” bilgilerini verdi.

“Sahipliğimizdeki altın 508,9 ton”

Bu nedenle, emanet tuttukları altın miktarının 65 ton azaldığını ama Merkez Bankası’nın sahipliğindeki altın miktarının 50 ton arttığını anımsatan Başkan Karahan, “SWAP'ları 65 ton kapattığımız için 15 ton azalmış gibi gözüküyor ama aslında, sahipliğimizdeki altın şu anda 508,9 ton ve geçen seneye göre 50 ton artmış durumda” bilgisini paylaştı.

Altınların yüzde 22’si Londra’da

Merkez Bankası’nın bilançosunda 766,7 ton altın görünüyor. Bunun 43,7 tonu bankacılık sektörü mevduatında, 123 tonu zorunlu karşılıklarda, 30 tonu yurt dışı bankalarda bulunuyor. 61 tonu da Hazine’nin altını olduğundan kalan 508 ton Merkez’in altını. Peki bu altınlar nerede duruyor?

Merkez Bankası’nın faaliyet raporunda, “TCMB altın rezervleri, TCMB kasasında, yurt dışı bankalarda ve Borsa İstanbul (BİST) nezdinde tutulan uluslararası standartta olan ve uluslararası standartta olmayan altınlardan oluşmaktadır” deniyor. Buna göre 508,8 tonluk Merkez Bankası altınının yaklaşık 111,8 tonu İngiltere Merkez Bankası bünyesinde, 34 tonu TCMB’de, 363 tonu Borsa İstanbul nezdinde saklanıyor.