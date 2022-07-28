Merkez Bankası, enflasyon tahminini yüzde 60.4'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. Enflasyon Raporunu açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e çıkardı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 19,2’ye geriledikten sonra 2024 sonunda yüzde yüzde 8,8 düzeyine geleceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Kavcıoğlu, "Hedefi yüzde 60,4 verdik, gerçekleşmeyyi onun altında bir noktada bekliyoruz" dedi.

Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 42,8, gelecek yıl sonu için yüzde 12,9 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,3 seviyesindeydi.

Kavcıoğlu, gıda enflasyon tahmini ise yüzde 49'dan yüzde 71,3'e yükselttikletini, petrol tahminini 102 dolardan 99,6 dolara çektiklerini açıkladı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Tüm faizlerin politika faizine yakınsaması için adımlar atmaya devam edeceğiz. Liralaşma stratejisi iyi gidiyor. Süreç içinde gerekirse bazı ek tedbirler alabiliriz" dedi.

Son 10 gün çıkarıldığında son bir ayda en az değer kaybeden para biriminin Türk lirası olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, "Kurun şu anda enflasyona etkisi geçmiş döneme göre daha az" değerlendirmesini yaptı.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

* Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen jeopolitik riskler ile pandemiden kaynaklanan aksamalar küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilemektedir.

* Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürebileceği düşüncesiyle alınan Para Politikası kararları finansal piyasalarda belirsizliğe ve ekonomide yavaşlama olasılığını güçlendirmektedir.

* Emtia fiyatları bir miktar geriledi, tedarik süreleri kısalmaya başladı.

* Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

* Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir.

* Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir.

* Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır, bu durum Türkiye ekonomisi için yöne bir dönemin başlangıcına, kısa vadeli finansman ihtiyacının asgariye indiği ihracata dayalı büyümeye işaret etmektedir.

* Yatırım harcamaları sağlıklı ve sürdürülebilir olarak sağlıklı bir çerçevede devam etmektedir.

* İkinci çeyrekte iç talep yataya yakın seyrederken, sanayi üretimi dış talebin de etkisiyle gücünü korumuştur.

* Kapasite artışları son dönemde yatırım iştahı yüksek olan firmaların bulunduğu sektörlerde daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır

* Turizm sektörünün ilk 5 aydaki performansı memnuniyet vericidir.

* Finansal istikrar açısından ticari kredilerdeki gelişimin uyumunu yakından takip etmekteyiz.

* 6 ay öncesine göre kredi artış miktarı 3,9 katına, 2021 tamamının ise 2,5 katına çıkmıştır.

ENFLASYON GELİŞMELERİ

* İkinci çeyrekte küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar, tedarik zincirindeki aksaklıkların neden olduğu arz kısıtları ve döviz kurları tüketici kurları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiş, enflasyondaki artışın temel belirleyici olmuştur.

* Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır.

* Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir.

* Enflasyonda talep koşullarının etkisi sınırlı.

* Küresel enerji piyasalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle daha belirgin hale gelen arz ve talep dengesizliklerinin ikinci çeyrekte sürmesi enerji fiyatlarına yansımıştır.



PARA POLİTİKALARI



* Politika bileşenlerini etkin bir şekilde kullanmaktayız.

* Liralaşma perspektifi ile araçlarımızı etkin olarak kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz.

* Likidite, teminat ve zorunlu karşılık araçlarını etkin olarak kullanıyoruz.

* Parasal aktarımın etkinliği açısından etkinliği hissedilir adım attık.

* Teminat düzenlemeleri kapsamında ilk olarak Mayıs ayında para takası ve bankalararası para işlemleri için DİBS sepetinin kapsamını değiştirdik.

* Ekonominin potansiyeli ile uyumlu bir parasal büyümeyi gözeterek, tüm faizlerin politika faizine yakınsaması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

GÜNCELLEMELER

* İthalat, gıda fiyatları, küresel büyüme, maliye politikası gibi varsayımlarımızı gözden geçirdik ve güncelledik.

* Ham petrol ve emtia fiyatlarının genel seviyesine ilişkin varsayımlarımızı 2022 büyük oranda koruduk.



*2022 ortalama petrol fiyatı tahminimiz 99,6 dolar.



* 2022 yıl sonu gıda enflasyonu tahminimizi yüzde 71,3'e çıkardık.

* Enflasyonun 2022 yıl sonunda %60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

* Enflasyonun 2023 yıl sonunda %19,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

* Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

SORU - CEVAP

* (Enflasyon) Atalete dönüşmemesi için çok yoğun ve sert tedbirlerle bu süreci kısa sürede terse çevirmek için kararlar almaya devam ediyoruz

* Küresel fiyat artışları normale döndüğünde Türkiye ekonomisinin cari fazla verdiğini göreceğiz.

* Cari dengemizi artıracak çalışmalar ve bu süreci destekleyecek kararlar alınmaya devam edilmektedir.



* Tüm dünya resesyondan etkilenecektir, ancak buna en az tepki verecek ülke Türkiye'dir.

* Dünyadaki gelişmeler bizi etkiliyor, son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası.

* Kurun şu anda enflasyona etkisi geçmiş döneme göre daha az.

* Geçen yıl ROM'u kaldırdık, liralaşmayı öncelendirdik, etkin şekilde kullanım aracı hale getireceğiz, Merkez Bankası kendi yönettiği, aldığı kararlarda ağırlıklı liralaşmayı önceleyerek alıyor.

* (Liralaşma) Şu an için iyi gittiğini düşünüyoruz, gerekirse ek tedbirler alabiliriz.

* (Swap anlaşması) Görüştüğümüz ülkeler var, çalışmalarımızı belirli noktaya getirdiğimiz ülkeler var, bittiğinde hepsini açıklarız, kiminle önce bitirirsek onu açıklarız.

* Reel sektörün kullandığı faizlerin önemli bir kısmı politika faizi civarında. Faizlerle ilgili banka bazında, ürün bazında farklı rakamlar alabilirsiniz, politikamız tüm faizlerin politika faizi civarında oluşmasıdır.



* Rezervlerimiz geçen yıl ile aynı seviyede. Zor bir süreçten geçiyoruz. Enerji dahil tüm ödemeleri gününde yaptık. Bu bir rezerv erimesi değil, rezerv yer değiştirmesi olarak olarak görülmeli.

* Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz, bu yıl içinde, yıl sonuna doğru, tam tarihi daha sonra vereceğiz.

* Birçok ülkenin yaşadığı ekonomik ve siyasi, finansal sektöründeki sıkıntılar ile kıyaslanmayacak kadar iyi olan Türkiye, haksız bir CDS ile karşı karşıya. Ekonomik olduğu kadar siyasi olduğunu da düşünüyorum.