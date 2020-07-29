Merkez Bankası, enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı

29 Temmuz 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. TCMB yüzde 7,4 olan yılsonu enflasyon tahminini 1,5 puan yükselterek yüzde 8,9'a çıkardı. Piyasa, enflasyonun çift haneli olarak güncelleneceğini bekliyordu.

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Enflasyona dair tahminleri ikinci bir dalga olmayacağı varsayımına göre yaptıklarını söyleyen TCMB Başkanı Uysal, enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceğini öngördüklerini aktardı.

Petrol fiyatı tahmini 41,6 dolar

Petrol fiyatları varsayımını, bir önceki rapora kıyasla, 2020 için ortalama 32,6 ABD dolarından 41,6 ABD dolarına, 2021 için ise 36,8 ABD dolarından 43,8 ABD dolarına yükselttiklerini bildirdi. ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımında alüminyum ve tarımsal ürünler gibi petrol dışındaki diğer emtia fiyatlarındaki zayıf seyre bağlı olarak 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin aşağı yönlü güncelleme yaptıklarını belirten Uysal, bir önceki raporda yüzde 9,5 olarak alınan 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini, işlenmemiş gıdadaki son dönem eğilimleri dikkate alarak yüzde 10,5 olarak güncellediklerini kaydetti.

Gıda enflasyonu tahmini yüzde 8

Uysal, gelecek yıla ilişkin gıda enflasyonu tahminini de yüzde 7’den yüzde 8’e çektiklerini ifade ederek, "Orta vadeli tahminler oluşturulurken maliye politikası tedbirlerinin alınan diğer parasal ve finansal tedbirlerle birlikte salgın sürecinde ekonominin üretim potansiyelini destekleyeceği ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı bir görünüm esas aldık. Ayrıca yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının, enflasyondaki düşüş patikasıyla büyük ölçüde uyumlu şekilde belirleneceğini varsaydık." diye konuştu.

Enflasyona 1,5 puanlık güncelleme

Mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerine dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti: "Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2020 sonunda orta noktası yüzde 8,9 olmak üzere yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında, 2021 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,2 olmak üzere yüzde 3,9 ile yüzde 8,5 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

"Sermaye akımlarında toparlanma görülecek"

Gelişmiş ülke merkez bankalarının aldığı önlemler ve salgın sonrası normalleşme süreciyle temmuzda portföy akımlarının görece daha olumlu seyrettiğini belirten Uysal, "Para ve maliye politikalarında devam eden genişletici adımların da etkisiyle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının 2020 yılının ikinci yarısında bir miktar toparlanması bekleniyor." diye konuştu.

"Turizm gelirlerinde iyileşme bekliyoruz"

Mayısta başlayan toparlanmanın haziran ve temmuz aylarında güç kazandığını anlatan Uysal, ihracatta daha belirgin olmak üzere dış ticaret hacminde toparlanma gözlendiğini ve dış ticaret açığının bir miktar daraldığını dile getirdi. Uysal, seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle gelecek dönemde turizm gelirlerinde kısmi iyileşme beklediklerini, mal ihracatındaki toparlanmanın ve emtia fiyatlarındaki düşük seviyelerin cari işlemler dengesini destekleyeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. İş gücü piyasasında ekonomideki yavaşlamanın yansımalarının hissedildiğini belirten Uysal, işsizlik oranlarının arttığını ancak katılım oranındaki düşüşün bu artışı sınırladığını kaydetti.

"Talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirginleşecek"

Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngördüklerini anlatan Uysal, yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelmesini beklediklerini vurguladı.

Parasal sıkılaşma mesajı



Bu arada politika faizinin yüzde 8.25 olduğuna işaret eden ekonomistler, TCMB'nin faiz yükseltebilir bu durumda olduğuna dikkat çekiyor. Ancak TCMB'den bu yıl bir faiz hamlesi beklenmiyor. Ekonomistler, ortalama fonlama faizinde yılın ikinci yarısında 50 baz puanlık bir artış görülebileceğini düşünüyor.



Mart ayından itibaren uygulamaya aldıkları destekleyici likidite adımlarını normalleşme sürecinin gelişimine bağlı olarak aşamalı bir şekilde gözden geçirebileceklerini vurgulayan TCMB Başkanı Uysal, 'parasal sıkılaştırma mı geliyor' sorusuna, "Parasal sıkılaştırma konusunda normalleşme sürecinin seyrine bağlı olarak karar alacağız. Şu an için çok hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok, gelişmeleri izliyoruz" yanıtını verdi.



Bazı ekonomistler TCMB'den bu yıl herhangi bir faiz hamlesi beklemezken, ortalama fonlama faizinde yılın ikinci yarısında 50 baz puanlık bir artış görülebileceğini düşünüyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumundan satır başları şöyle:

Normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte

Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti

Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı

Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz

Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı

Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır

Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz

İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranındaki düşüş bu artışı sınırladı

Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirgin olacak

2020 yılı petrol fiyat tahmini 32,6 dolardan 41,6 dolara çıkardık

2020 yılı gıda enflasyonu tahminini %9,5'ten %10,5'e güncelledik

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2021 yıl sonunda %6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık.

Enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceği öngörüyoruz

Mart ayından itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşme sürecinin gelişimine bağlı olarak aşamalı bir şekilde gözden geçirebiliriz.

Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz

Rezervlerde böyle dönemlerde dalgalanma olması doğal. Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu öngörüyoruz

Parasal sıkılaştırma konusunda normalleşme sürecinin seyrine bağlı olarak karar alacağız. Şu an için çok hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok, gelişmeleri izliyoruz.