Merkez Bankası euro kuru: Serbest piyasada euro ne kadar?
Merkez Bankası euro kuru ve serbest piyasada euro ne kadar merak konusu... Merkez Bankası euro kuru verilerine göre; euro 8.7836 liradan satılıyor. Serbest piyasada euro ise 8.7870 liradan işlem görüyor.
Vatandaşlar Merkez Bankası euro kuru ve serbest piyasada dolar ne kadar sorularına yanıt arıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Ağustos Salı günü saat 15.30'da döviz kurları belirlendi.
Merkez Bankası euro kuru
TCMB döviz kuruna göre; euronun alışı 8.7678 liradan, satışı ise 8. 7836 liradan yapılıyor.
Serbest piyasada euro kuru
Serbest piyasada dolar kuruna bakıldığında İstanbul'da euronun alışı 8.7800 liradan, satışı ise 8.7810 liradan yapılıyor. Ankara'da ise alışı 8,7400 liradan, satışı 7.7440 liradan yapılıyor.
19 Ağustos döviz kuru açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Küresel piyasaların gözü FED toplantı tutanaklarında
Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek. Bugün yayımlanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, gelecek dönem para politikasının seyri hakkında ipuçları içerebileceği beklentileriyle yatırımcıların odağında bulunuyor.