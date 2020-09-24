24 Eylül 2020

Tüm gözler T.C. Merkez Bankası'nın faiz açıklamasında. Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından bir kez daha toplanacak Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ekonomi çevreleri tarafından merakla beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, Merkez Bankası faiz açıklaması saat kaçta yapılacak, sorusuna yanıt aranıyor.

Merkez Bankası faiz açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararında bir değişiklik olması beklenmezken, faizlerin sabit tutulacağı düşünülüyor.

Şebnem Turhan'ın haberine göre; Merkez Bankası’nın yüzde 8,9’a yükselttiği beklentisi ve yüzde 5 olarak açıklanmış olan 2020 yıl sonu enflasyon hedefini sert kur hareketleri tehdit ediyor. Yüksek dolarizasyon, artan kur etkisi ve ivme kaybetse de devam eden kredi genişlemesi Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedefini riske atıyor. İşte bugün Merkez Bankası, analistler tarafından aksiyon beklenmeyen yüzde 8,25 olan politika faizinde değişiklik yapıp yapmamaya karar verecek. Politika faizi hariç araçlarla süren sıkılaştırma adımları çerçevesinde ise önceki gün itibariyle yüzde 10,61 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 6 ayın zirvesine çıkmış durumda.