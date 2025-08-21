Merkez Bankası faiz indirecek mi? Faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her toplantısı heyecanla bekleniyor. Geçen ay sürpriz şekilde 300 baz puan indiren Merkez'in bir sonraki toplantıda nasıl bir hamle yapacağı sorgulanıyor. Ağustos ayının 3'te ikisi geride kalırken sıkça yöneltilen soruların başında "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" geliyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Bu ay Merkez Bankası toplanmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Eylül ayında faizler düşecek mi?

Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...