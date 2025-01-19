Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Gözler ilk toplantıda!
Küresel piyasalar bankaların beklentilerin üzerinde kâr açıklaması sonrası pozitif seyrederken, gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği yılın ilk PKK toplantısına çevrildi. Aralık sonunda faizi 250 baz puan düşüren Merkez'in bu toplantıda da aynı oranda indirime gitmesi bekleniyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirecek.
Toplantıya sayılı günler kalırken, anketler Merkez'in bir kez daha faiz indirimine gieceğini gösteriyor. AA Finans’ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak belirlendi.
Geçen yılın son PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürülmüştü.