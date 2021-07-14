Merkez Bankası, faiz indirimini masadan kaldırmadı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı ve ileriye yönelik faizle ilgili beklentileri yönettiği nisan ayı enflasyon raporunda öngörülen düşüş vurgusu ve enflasyonun üzerinde politika faizi mesajını vermeye devam etti. Haziranda sürpriz bir şekilde yüksek gelen enflasyon sonrası analistler PPK metninde sıkılaşmanın boyutunun artırılmasına yönelik ifadelerin yer alabileceği beklentisine girmişti.

Küresel anlamda yükselen enflasyona yine dikkat çeken ve elektrik ve doğalgaz zamlarının yaratacağı etkiyi de metnine alan Merkez Bankası sıkı para politikası duruşu ifadesini de korudu. Cari fazla verileceğine ilişkin ifade ise hem turizm gelirlerinde hızlı artış hem de döviz kurları açısından dengeleyici bir hareket beklediğine yönelik mesaj olarak algılandı. Merkez Bankası’nın kararı sonrasında ise anlamlı bir piyasa tepkisi oluşmadı. Dolar/TL 8.65 lira altındaki seyrini Borsa İstanbul endeksleri ise yükselişini sürdürdü.

Yaz aylarında enflasyonda oynaklık görülecek

Merkez Bankası’nın uzun bayram tatili öncesi gerçekleşen temmuz toplantısı büyük değişikliklerin olmadığı sıkı duruş mesajlarının korunduğu bir metinle tamamlandı. Metinde, küresel talepteki hızlı toparlanmanın, emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte enflasyonun yükselmesine yol açtığı belirtilirken bu enflasyon beklenti ve yükselişlerinin finansal piyasaları etkilediği kaydedildi. Merkez Bankası küresel enflasyona bu cümlelerle dikkat çekerken yurtiçinde ise fiyatları yönetilen yönlendirilen ürünlerdeki artış ifadesiyle de elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamların etkisine işaret etti. Hem bu zamlar hem de açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin risk oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin de gözlendiğini vurguladı.

Zorunlu karşılık hamlesinin etkisi izlenecek

Piyasanın faiz indirimine ilişkin yol haritasını ifade etmesi bakımından önemsediği nisan ayı enflasyon raporu tahmin patikası vurgusu temmuz metninde de aynen korundu. Ve PPK metninde tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Merkez Bankası dış talebin gücünü koruduğunu aşılamanın hızlanmasıyla hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasının iktisadi faaliyetin daha dengeli sürmesine olanak sağladığını belirtti. Ticari kredilerin ılımlı bir seyir izlediğini kaydeden Merkez Bankası, bu ay başında attığı zorunlu karşılık hamlesine atıfı ise “Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati tedbirlerin etkileri izlenecektir” ifadesiyle yaptı.

Cari fazla beklentisi ilk kez metne girdi

Merkez Bankası PPK sonrası metinde olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikasının cari işlemler dengesini pozitif etkilediğine işaret ederek “İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir” dedi. Böylece cari fazla beklentisi ilk kez metne girdi. Piyasa uzmanları cari açıkta yılsonuna doğru gerileme beklentisini koruyor.