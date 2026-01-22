Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta duyurulacak?

Ekonomistler, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, yatırımcılar, Merkez Bankası ocak ayı faiz toplantısına kilitlendi. Karar bugün açıklanıyor ve en çok merak edilenlerden biri de faizlerin ne kadar ineceği... Vatandaşlar sıkça "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak" ve "Faizler ne kadar düşecek" sorusuna başvuruyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB’nin faiz kararı 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Hemen ardından karar metni yayımlanacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.