Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! TCMB faiz kararı ne oldu?

Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası, faiz kararında değişikliğe gitmedi ve politika faizi olan 1 hafta repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bıraktı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde beklentiler de faizin değiştirilmeyeceği yönündeydi.

Merkez Bankası faiz kararı konusunda yapılan açıklamada, "Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi hız keserken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır. Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen, iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İmalât sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye rağmen, güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi?

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında döviz kurları kısa süreli aşağı yönlü hareketin ardından yeniden yükselişe geçti ve bu hareketle Dolar/TL 8,10'un, Euro/TL ise 9,70'in üzerine çıktı.

Altın fiyatlarında son durum ne oldu?

Altın fiyatlarına bakıldığında gram altın fiyatı şu anda 455 lira seviyelerinden işlem görüyor. En çok yatırım yapılan altın birimlerine bakıldığında ise çeyrek altın 753 lira, yarım altın 1506 lira, tam altın ise 3012 lira seviyelerinden satılıyor.