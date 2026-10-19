Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman? MB faiz kararı tarihi...

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Merkez Bankası toplantıları her zaman dikkatle takip ediliyor. Faizler uzun zamandır yüzde 37'de sabit kalırken bu ayki toplantı çok kritik... Uzmanlar faiz indirimi beklerken vatandaşlar da "Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısı 22 Ekim'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.