Merkez Bankası faiz kararı ne olur? TCMB toplantısı saat kaçta?

19 Ağustos 2020

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantısı haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu faiz kararı konusunda uzmanlar sabit faiz ve faiz artırımı beklentisinde. Merkez Bankası faiz kararı, yapılan toplantının ardından vatandaşlarla paylaşılacak.

Toplantı ne zaman olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Anketten sabit faiz beklentisi çıktı

Merkez Bankası toplantısı öncesinde uzmanlar faiz kararı konusunda yapılan ankette yüksek ihtimalle sabit faiz kararı bekliyor. Diğer taraftan bir kısım uzmanlar ise faiz artırımı olacağını düşünüyor.

AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.

Uzmanların faiz kararı beklentisi

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, haftalık repo faizinin sabit kalmasını beklerken, gecelik faiz ve GLP’de 75 baz puanlık arttırım yapılacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Gönençler, 75 baz puanlık artırım ile gecelik faiz O/N oranının yüzde 10,50'ye, Geç

Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise yüzde 12,00 seviyesine yükseltileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Yatırım Finansman'dan Ekonomist Erol Gürcan ise, doğrudan politika faizinde yapılacak bir artışın enflasyon beklentileri ve kur oynaklığı üzerinde daha etkili olacağını ve aslında bu olasılığın da bulunduğunu düşündüklerini, bununla birlikte kısa vadede, likidite sıkılaştırıcı hamlelerle dolaylı olarak ortalama fonlama maliyetin artırılması yönündeki politika tercihinin sürdürülmesini daha yüksek bir olasılık olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Gürcan, yakın dönemde artan kur oynaklığı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayı göz önüne alarak ilerleyen dönemde doğrudan politika faizinde bir ayarlama yapılma olasılığının da arttığı görüşünü savundu.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, politika faizinin sabit kalacağını düşündüğünü, ancak 150 baz puanlık marjın 250 baz puana çekileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Ankette 2020 yıl sonuna ilişkin gösterge faiz medyan tahmini yüzde 9,75 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine katılan 10 ekonomistten 2'si faizin sabit kalacağı, 1'i yüzde 6,75'e indirileceği tahmininde bulunurken, 1'i yüzde 9,00'a, 1'i yüzde 9,50'ye, 2'si yüzde 9,75'e, 1'i yüzde 10,00'a, 2'si ise yüzde 12,00'ye yükseltileceği beklentisini dile getirdi.