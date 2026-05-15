Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay toplantı yapılacak mı?

Ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri yine faiz kararı... Piyasaların odağındaki toplantı takvimi araştırılırken bu ay yeni bir karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının da karar üzerinde etkili olması beklenirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayını pas geçecek ve bir sonraki toplantısını 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Karar kamuoyu ile saat 14.00'te paylaşılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Uzmanlar faiz indirimi beklemezken hatta bir artışın söz konusu olabileceğini öngörüyor.