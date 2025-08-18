Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Ağustos ayının ortalarındayız ve Merkez Bankası faiz kararı tarihi araması sıklaşıyor. Geçen ay düşen faizlerin bir sonraki toplantıda da düşüp düşmeyeceği merak konusu olmuş durumda... Vatandaşlar uzmanların görüşlerini merak ederken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak", "Faizler düşecek mi" soruları peş peşe geliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantı tarihi merak ediliyor. Ağustos ayında toplantı olup olmayacağı sorgulanırken konu hakkında bilgi edinmek amacıyla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak", "Faizler düşecek mi" soruları geliyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde... Geçen ay Merkez 300 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.