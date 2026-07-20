Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yurt içinde gözler TCMB'de, yurt dışında ise Fed'de… Yatırımcılar bu kararları heyecanla beklerken tam tarih merak ediliyor. Bu hafta yoğun bir araştırma söz konusu... İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine PPK Toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Ekonomistler ABD-İran geriliminin tırmanması ve petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi nedeniyle bu ay da faizlerin sabit kalacağını belirtiyor.