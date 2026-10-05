Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,73, aylık %1,84 arttı. Bu veriler sonrası Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Bugün yoğun şekilde "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.