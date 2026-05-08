Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi?

Enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu. 2 aydır faizleri sabit bırakan Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda nasıl bir hamle yapacağı merak edilirken sık sık "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu geliyor.

Merkez Bankası faiz kararı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayını pas geçecek ve bir sonraki toplantısını 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Karar kamuoyu ile saat 14.00'te paylaşılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Uzmanlar faiz indirimi beklemezken hatta bir artışın söz konusu olabileceğini öngörüyor.