Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında toplantı yapacak. Jeopolitik gelişmelerin ortasında Merkez Bankası'nın nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. Vatandaşlar net tarihi öğrenmek adına "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.