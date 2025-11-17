Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz indirimi yapacak mı?
Merkez Bankası toplantı tarihleri kasım ayı ilerlerken gündemde... Bu ay toplantının yapılıp yapılmayacağı merak edilirken bir yandan da ne kadar faiz indirileceği araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararı takvimini araştırıyor. Art arda 3 kez faiz indirimi gerçekleştiren Merkez'in bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Günler ilerledikçe "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor. İşte detaylar...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...