Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez faiz düşürecek mi?

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren Merkez Bankası Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Eylülde indirim yapan TCMB'nin ekim ayında nasıl bir politika izleyeceği merak konusu... "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu gittikçe sıklaşıyor. İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.