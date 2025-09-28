Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCBM faiz düşürecek mi?

Para politikalarında izlenecek yol haritasını belirleyecek olan Merkez Bankası faiz kararı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kararın açıklanacağı gün yatırımcılar kadar vatandaşlar için de önem taşıyor. Bu nedenle "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna sıkça yanıt aranıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.