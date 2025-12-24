Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz düşürecek mi?

Aralık ayına veda etmek üzereyiz ve 2026 yılı için gün sayılıyor. Ocak ayında emekli, memur, çalışan zam alacak. Ocak ayında gelecek aralık ayı enflasyon rakamları merak edilirken bir yandan da Merkez Bankası'nın toplantı tarihi araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.

Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...