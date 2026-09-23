Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz indirecek mi?
Türkiye'nin gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda... Uzun süredir yüzde 37'de sabit bırakılan politika faizinin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Günler ilerledikçe "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayında da faizleri sabit bıraktı. Ekim ayı yaklaşırken Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı araştırılıyor. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak", "TCMB faiz indirecek mi" sorularına cevap bulmaya çalışıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak
Bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.
Ekonomistlerin büyük çoğunluğu ekim ayında faiz indirimi geleceğini öngörüyor.