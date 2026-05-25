Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz yükseltecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilik sürüyor. Döviz kuru, altın fiyatları ve enflasyon verileri yatırımcıların sürekli takibinde... Ekonomiyle yakından ilgilenenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" ve "TCMB faiz yükseltecek mi" sorusuna cevap arıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayını pas geçecek ve bir sonraki toplantısını 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Karar kamuoyu ile saat 14.00'te paylaşılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Uzmanlar faiz indirimi beklemezken hatta bir artışın söz konusu olabileceğini öngörüyor.