Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Bu ay toplantı var mı, faizler düşecek mi?

Merkez Bankası toplantıları her ay büyük bir heyecana sahne oluyor. Yıllık bazda enflasyon düşerken faizlerin düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. Yüz binler yeni toplantı tarihine odaklanırken sıkça "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Eylül ayında faizler düşecek mi?

Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...