Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Bu hafta toplantı var mı?
Bu hafta ekonomi çevreleri Merkez Bankası'nda odaklanacak. 4 kez üst üste faiz indiren TCMB'nin bu ay nasıl bir yok izleyeceği merak konusu... Tam tarihi öğrenmeye çalışan vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunu sık sık yöneltiyor.
Para politikasına ilişkin beklentiler yeni haftayla birlikte yeniden gündeme geliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez'in toplanacağı günü netleştirmeye çalışıyor. Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak edilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu da sıklaşıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...