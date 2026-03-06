Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Faizler indirilecek mi, çıkacak mı?
Merkez Bankası bu ay toplanacak. Art arda gelen faiz indirimlerine bir yenisinin daha eklenip eklenmeyeceği tartışılıyor. Tarih yaklaştıkça "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu sıklaşıyor.
Merkez Bankası'nın toplantısına çok az bir süre kaldı. Orta Doğu'daki savaşın sürmesi, enflasyonun da beklentiler üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez'in alacağı karar merakla bekleniyor. Vatandaşlar net tarihe odaklanırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu ağır basıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.