Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? TCMB faizleri düşürecek mi?

Merkez Bankası'nın ocak ayı toplantısına sayılı günler kaldı. Piyasalar, ekonomi çevreleri toplantıya odaklanmış durumda... Merkez'in bu ay da faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken rakam merak ediliyor. Son günlerin sıkça yöneltilen sorusu "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" oluyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası PPK 22 Ocak'ta bir araya gelecek. TCMB kararını saat 14.00'te duyuracak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.