Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Bu ay TCMB toplantısı var mı?
Enflasyon rakamları açıklandı şimdi Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Faizlerin düşüp düşmeyeceği tartışılırken her gün "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu giderek artıyor.
Türkiye'nin gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında... Şubat ayı ilerlerken kararın tarihi merak ediliyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle faizlerin düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.