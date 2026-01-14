Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün? Merkez faiz indirecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayı toplantısına hazırlanıyor. Yıllık enflasyon gerilerken Merkez'in atacağı adım dikkatle takip ediliyor. Faizlerin düşüp düşmeyeceği tartışılırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...