Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi, artacak mı?

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Merkez Bankası faiz kararı tarihleri sürekli araştırılıyor. Temmuz ayında ilk olarak enflasyon rakamları karşılanacak. Daha sonra ise faiz kararına gözler çevrilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Genel beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde... Haziran toplantısında da faizler yüzde 37'de sabit kalmıştı.