Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Merkez Bankası’nın faiz kararları, hem piyasalar hem de ekonomi gündemi için kritik öneme sahip. Toplantı öncesinde, yatırımcılar ve ekonomistler olası değişiklikleri takip ediyor. Haftanın son gününde "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...