Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB faizleri ne kadar indirecek?

Yurt içi piyasalar ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na odaklanmış durumda... Son 3 toplantıda faiz indirimi yapan Merkez Bankası'nın bu toplantı da boş geçmeyeceği tahmin ediliyor. Heyecan gitgide artarken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu hızlanıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı çerçevesinde TCMB faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 38 ekonomist, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.