Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? MB faiz indirecek mi?

Şubat ayının 3'te 2'si geride kalmak üzere ve bu ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Yatırıcılar, ekonomiyi yakından takip edenler toplantı tarihine odaklanmış durumda ve "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu hızlanıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.