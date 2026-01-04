Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası ocak ayında bir kez daha toplanacak. Merkez peş peşe 4 faiz indirimi gerçekleştirirken bir sonraki toplantıda nasıl bir kara alınacağı merak ediliyor. Vatandaşlar hem "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" hem "Merkez Bankası faiz indirecek mi" diye soruyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.

Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde...